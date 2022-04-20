БАГАЦ рекомендовал полиции ограничить право полицейских на применение оружия

Высший суд справедливости (БАГАЦ) порекомендовал полиции взвесить возможность ограничить право полицейских на применение оружия.

Суд официально обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара, государственному прокурору Амиту Айсману и главе отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими Керен Бар-Менахем. Рекомендация полиции базируется на критике со стороны прокуратуры.

Вопрос был поднят в ходе рассмотрения апелляции семьи угонщика автомобиля, застреленного полицейским. Семья требовала отменить решение прокуратуры не вмешиваться в вердикт МАХАШ, а рамках которого было решено не отдавать полицейских под суд.

БАГАЦ отклонил апелляцию, однако глава Верховного суда Эстер Хайют и судьи Ноам Солберг и Ицхак Амит обратились к руководству полицией Израиля с рекомендацией взвесить возможность изменить распоряжения об открытии огня.