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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 08:57

БАГАЦ рекомендовал полиции ограничить право полицейских на применение оружия

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БАГАЦ рекомендовал полиции ограничить право полицейских на применение оружия

Высший суд справедливости (БАГАЦ) порекомендовал полиции взвесить возможность ограничить право полицейских на применение оружия.

Суд официально обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара, государственному прокурору Амиту Айсману и главе отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими Керен Бар-Менахем. Рекомендация полиции базируется на критике со стороны прокуратуры.

Вопрос был поднят в ходе рассмотрения апелляции семьи угонщика автомобиля, застреленного полицейским. Семья требовала отменить решение прокуратуры не вмешиваться в вердикт МАХАШ, а рамках которого было решено не отдавать полицейских под суд.


БАГАЦ отклонил апелляцию, однако глава Верховного суда Эстер Хайют и судьи Ноам Солберг и Ицхак Амит обратились к руководству полицией Израиля с рекомендацией взвесить возможность изменить распоряжения об открытии огня.

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