Благословение коэнов и "Марш с флагами": полиция готовится к напряженному дню в Иерусалиме

Силы безопасности в Иерусалиме приведены в состояние повышенной готовности перед мероприятиями, которые пройдут 20 апреля в столице.

В утренние часы возле Стены Плача состоится повторная церемония благословения коэнов. В первой церемонии, которая проходила 18 апреля, принимали участие лишь несколько тысяч человек. В организации "За развитие еврейского квартала Старого города" полагают, что на сей раз, число участников будет большим.

Вечером правые активисты намерены провести "Марш с флагами". Организаторы Марша – движение "Им Тирцу" и "Молодежь еврейского квартала" – планируют пройти вдоль стен Старого города, в том числе там, где 18 апреля арабы забросали камнями автобусы с евреями, направлявшимися к Стене Плача. К настоящему моменту, проведение этого мероприятия запрещено полицией. Переговоры об альтернативном маршруте или переносе Марша пока не увенчались успехом.

Как пишет газета "Исраэль а-Йом", источники в полиции сравнивают этот марш с проведением парада гордости сексменьшинств в Бней-Браке. Однако организаторы уже заявили, что намерены собраться в 17:00 на площади Сафра, возле иерусалимского муниципалитета и направиться оттуда в сторону Старого города.

Сотни полицейских, бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и добровольцев примут участие в охране этих мероприятий. Особое внимание силы безопасности уделяют наблюдению за магистралями, ведущими к Старому городу, а также к Стене Плача и Храмовой горе. На отдельные промежутки времени будет блокировано движение по объездному шоссе вокруг Старого города, по шоссе Маале а-Шалом, по улицам Шаар Яффо, Гат Шманим – Дерех а-Офель, Рокфеллер и Султан Сулейман.

Полиция установит блокпосты на подходах к Стене Плача для проверки людей, намеревающихся принять участие в церемонии и молитвах.

Как сообщалось накануне, политическое руководство Израиля приняло решение временно запретить евреям посещать Храмовую гору. Запрет вступит в силу 22 апреля и будет действовать до окончания мусульманского месяца Рамадан (1 мая).

Напомним, что в прошлом году правительство, которое тогда возглавлял Биньямин Нетаниягу, также блокировало доступ евреям на Храмовую гору в дни месяца Рамадан. На сей раз, решение принято на фоне протестов со стороны различных государств по поводу событий на Храмовой горе. В Иерусалиме ожидают, что такой шаг поможет справиться с волной критики и понизит уровень напряженности в столице.