Беннет запретил Бен-Гвиру приближаться к Шхемским воротам. "Марш с флагами пройдет в День Иерусалима"

Премьер-министр Нафтали Беннет утвердил рекомендацию министра внутренней безопасности, главы Общей службы безопасности ШАБАК и генерального инспектора полиции запретить депутату Итамару Бен-Гвиру находиться сегодня около Шхемских ворот Старого города.

"Я не намерен позволять мелкой политике ставить под угрозу жизни людей. Я не позволю политическим провокациям Бен-Гвира ставить под угрозу жизни солдат ЦАХАЛа и полицейских, и еще более отягощать их и без того тяжелую миссию. Солдаты и полицейские продолжат заниматься обеспечением безопасности граждан: в Иерусалиме и повсюду в Израиле. "Марш с флагами" состоится, как обычно, в день Иерусалима", - заявил премьер-министр.

В настоящий момент неясно, как может глава правительства реализовать постановление, ограничивающее право на свободу передвижения депутата, обладающего иммунитетом.

Организаторы "Марша с флагами" объявили, что несмотря на запрет полиции, намерены пройти через Шхемские ворота и мусульманский квартал Старого города. "Мы предприняли честную попытку прийти к соглашению с полицией, и не нагружать ее еще более чем сейчас, однако все наши попытки не увенчались успехом", - отметили организатиоры.

По заявлению организаторов мероприятия, решение полиции стало результатом ловушки, которую ей подстроил министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. "Полиция, которой управляет министр-левак, пытается помешать евреям маршировать с флагами в их столице. Единственное, что можно этому противопоставить: прийти как можно большему числу евреев с флагами и принять участие в Марше", - заявил Бен-Гвир. "Я не получаю указаний от Нафтали Беннета. Сегодня вечером я намерен быть у Шхемских ворот", - сказал он.

Полиция, со своей стороны, заявила, что направит крупные силы для того, чтобы не допустить проведения Марша по не разрешенному маршруту.

Мероприятие начнется в 17:00 на площади Сафра.