В Петах-Тикве автомобиль сбил трех детей, двое в тяжелом состоянии

На улице Ицхак Бен-Цви автомобиль сбил трех детей, переходивших дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что шестилетний мальчик получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается врачами от среднего до тяжелого.

С места аварии в больницу также доставлен 15-летний с травмой средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.