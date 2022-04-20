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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 18:01

В Петах-Тикве автомобиль сбил трех детей, двое в тяжелом состоянии

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В Петах-Тикве автомобиль сбил трех детей, двое в тяжелом состоянии

На улице Ицхак Бен-Цви автомобиль сбил трех детей, переходивших дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что шестилетний мальчик получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Восьмилетний мальчик получил черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается врачами от среднего до тяжелого.

С места аварии в больницу также доставлен 15-летний с травмой средней тяжести.


Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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