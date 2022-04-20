Палестинские группировки объявили "мобилизацию" для защиты Шхемских ворот

В социальных сетях израильских арабов призывают прийти к Шхемским воротам Старого города в Иерусалиме, чтобы защитить их и не позволить участникам "Марша с флагами" пройти в мусульманский квартал.

Террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором говорится, что "оккупационное правительство будет нести ответственность за последствия опасных и провокационных мероприятий".

Израильские СМИ передают, что на площади ЦАХАЛа в Иерусалиме полиция преградила дорогу участникам "Марша с флагами".