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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 17:44

Палестинские группировки объявили "мобилизацию" для защиты Шхемских ворот

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Палестинские группировки объявили "мобилизацию" для защиты Шхемских ворот

В социальных сетях израильских арабов призывают прийти к Шхемским воротам Старого города в Иерусалиме, чтобы защитить их и не позволить участникам "Марша с флагами" пройти в мусульманский квартал.

Террористическая группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором говорится, что "оккупационное правительство будет нести ответственность за последствия опасных и провокационных мероприятий".

Израильские СМИ передают, что на площади ЦАХАЛа в Иерусалиме полиция преградила дорогу участникам "Марша с флагами".


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