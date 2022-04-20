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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 09:34

В Лоде задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов

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В Лоде задержаны трое подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Полиция Лода провела операцию по конфискации незаконно хранившегося оружия в нескольких районах города.

В ходе операции, в которой принимали участие бойцы пограничной полиции (МАГАВ), оперативники обратили внимание на два подозрительных автомобиля. Они потребовали от водителей остановиться, однако они и пассажиры выскочили из машин и скрылись в жилых домах. Полицейские осмотрели автомобиль и обнаружили большое количество боеприпасов.

Позднее подозреваемые были задержаны. В ходе обыска у них были обнаружены две автоматические винтовки M-16, три пистолета, обоймы с патронами диаметром 9 мм, а также шоковые гранаты.


20 апреля задержанные предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

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