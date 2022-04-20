Впервые с начала войны Израиль поставит Украине каски и бронежилеты

В среду, 20 апреля, министр обороны Бени Ганц провел телефонную беседу с украинским коллегой Алексеем Резниковым. После этой беседы стало известно о том, что Израиль поставит Украине каски и бронежилеты.

По информации радиостанции "Кан Бет", защитное оборудование будет передано спасательным службам и гражданским организациям.

13-й канал израильского телевидения передал, что с просьбой об отправке защитного оборудования к министерству обороны Израиля обращались украинские коллеги.

"Я разговаривал сегодня с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Я проинформировал его о своем распоряжении закупить защитное оборудование, каски и бронежилеты, которые будут переданы спасательным службам Украины и гражданским организациям как часть усилий Израиля по оказанию гуманитарной помощи, включая создание полевого госпиталя, прием репатриантов и беженцев, отправку продовольствия и медикаментов", - написал Ганц в своем "твиттере". Он добавил, что в ходе разговора также обсуждались международные усилия и усилия Израиля, направленные на прекращение войны.