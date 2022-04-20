Суд заморозил вступление в силу решения о сокращении дежурств интернов

Окружной суд по трудовым конфликтам в Беэр-Шеве издал постановление, замораживающее вступление в силу решения о сокращении протяженности дежурств врачей-интернов.

Суд рассматривал этот вопрос по просьбе больничной кассы "Клалит", и в соответствии с его решением, вступление в силу проекта, утвержденного минздравом, переносится с 1 апреля на 2 мая.

До этой даты сторонам предстоит принять решение, хотят ли они продолжать обсуждение этого вопроса в суде. Из организации "Миршам", представляющей врачей-интернов, передали: "Мы ожидаем от министра здравоохранения и министра экономики, что они окажут интернам поддержку и будут добиваться немедленного вступления в силу решения о сокращении дежурств".

Ранее глава организации интернов доктор Рей Битон заявляла, что если соглашение, предусматривающее сокращение времени дежурств останется нереализованным, интерны начнут 1 апреля бессрочную забастовку.