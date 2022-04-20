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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 09:03

Операция "Волнорез": задержаны еще пять подозреваемых в террористической деятельности

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Операция "Волнорез": задержаны еще пять подозреваемых в террористической деятельности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

В течение последних суток в Иудее и Самарии были задержаны пять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации 10 апреля 2022 года, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе).

Операции проводились в Балате (Шхем), Бейт-Лехеме, Кибии и Саире.


Среди израильских военных пострадавших нет.

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