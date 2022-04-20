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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 22:22

В иерусалимском квартале Шейх Джерах происходят столкновения между евреями и арабами

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В иерусалимском квартале Шейх Джерах происходят столкновения между евреями и арабами

В иерусалимском квартале Шейх Джарах (Шимон а-Цадик) вечером 20 апреля произошли столкновения между арабами и евреями. Полиция наводит порядок.

Новостная служба N12 передает, что арабские беспорядки спровоцированы депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром, который после того, как полиция не пропустила участников "Марша с флагами" к Шхемским воротам, заявил, что переносит свою парламентскую канцелярию на площадь ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Ранее полиция сообщила, что нескольким участникам "Марша с флагами" удалось обойти заграждения, они находятся в десятках метрах от Шхемских ворот. Полиция пытается не допустить столкновений правых активистов с арабской молодежью.


Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двоих евреев, один из которых бросил бутылку в сотрудников полиции, другой - кидал камни.

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