В иерусалимском квартале Шейх Джерах происходят столкновения между евреями и арабами

В иерусалимском квартале Шейх Джарах (Шимон а-Цадик) вечером 20 апреля произошли столкновения между арабами и евреями. Полиция наводит порядок.

Новостная служба N12 передает, что арабские беспорядки спровоцированы депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром, который после того, как полиция не пропустила участников "Марша с флагами" к Шхемским воротам, заявил, что переносит свою парламентскую канцелярию на площадь ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Ранее полиция сообщила, что нескольким участникам "Марша с флагами" удалось обойти заграждения, они находятся в десятках метрах от Шхемских ворот. Полиция пытается не допустить столкновений правых активистов с арабской молодежью.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании двоих евреев, один из которых бросил бутылку в сотрудников полиции, другой - кидал камни.