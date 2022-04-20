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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 17:28

В Иерусалиме десятки правых активистов под флагами Израиля направляются к Шхемским воротам

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В Иерусалиме десятки правых активистов под флагами Израиля направляются к Шхемским воротам. 20 апреля 2022 года

На площади Сафра в Иерусалиме собрались десятки правых активистов для участия в "Марше с флагами". Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир, которому, как сообщалось ранее, глава правительства Нафтали Беннет запретил приближаться к Шхемским воротам, утверждает, что ему ничего неизвестно о запрете.

Журналистам Бен Гвир заявил, что он направляется к Шхемским воротам. "Если сейчас будет достигнуто какое-то компромиссное соглашение с полицией, я подчинюсь", - цитирует правого политика новостная служба N12.

В полиции заявляют, что не позволят правым активистам пройти с флагами через мусульманский квартал Старого города.


Ранее глава правительства Нафтали Беннет заявил, что "не позволит мелкой политике ставить под угрозу жизни людей". " Я не позволю политическим провокациям Бен-Гвира ставить под угрозу жизни солдат ЦАХАЛа и полицейских, и еще более отягощать их и без того тяжелую миссию. Солдаты и полицейские продолжат заниматься обеспечением безопасности граждан: в Иерусалиме и повсюду в Израиле. "Марш с флагами" состоится, как обычно, в день Иерусалима", - заявил премьер-министр.

Запретить Бен-Гвиру приближаться к мусульманскому кварталу Старого города рекомендовали главе правительства главы МВБ, ШАБАК и генинспектор полиции. Однако до сих пор неясно, как может быть реализовано постановление, ограничивающее право на свободу передвижения депутата Кнессета, обладающего иммунитетом.

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