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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 09:05

Новые распоряжения по поводу оплаты гостиниц для репатриантов. Уточнения министерства алии и интеграции

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Новые распоряжения по поводу оплаты гостиниц для репатриантов. Уточнения министерства алии и интеграции

Согласно решению правительства от 10 апреля, все новые репатрианты и реэмигранты "с продлением льгот", приехавшие из России, Украины и Беларуси, будут в течение 12 месяцев с момента получения статуса получать пособие на съем квартиры.

Для получения данного пособия не нужно предоставлять договор на аренду жилья. Пособие будет выплачиваться вне зависимости от того, снимает репатриант квартиру или проживает у родственников.

Отметим, что, в связи с решением о выплате пособия на аренду жилья, репатриантам, проживающим в гостинице дольше двух недель с момента получения статуса, еженедельно из этого пособия будет вычитаться оплата за гостиницу (суммы, которые вычитаются из пособия, приведены по на сайте министерства алии и интеграции).


Как объяснили редакции NEWSru.co.il в министерстве алии и интеграции, те, кто приехал в Израиль уже в статусе репатрианта, имеют право на бесплатное проживание в гостинице в течение двух недель. Определенная сумма за недельное проживание в гостинице будет вычитаться из пособия на аренду жилья, начиная с третьей недели проживания в гостинице.

Если репатриант изменил свой статус в течение первых двух недель после приезда – сумма недельного проживания начинает высчитываться с четвертой недели проживания в гостинице.

Если репатриант изменил свой статус в течение первых трех недель после приезда – сумма недельного проживания начинает высчитываться с пятой недели проживания в гостинице.

Описание схемы выплат и вычетов приведено на основании документа, предоставленного министерством алии и интеграции. Схема может быть изменена. Редакция NEWSru.co.il постарается своевременно сообщать о новых решениях властей Израиля.

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