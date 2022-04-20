Палестинские СМИ: у входа на Храмовую гору задержан еврей переодетый арабской девушкой
Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что у входа на Храмовую гору, в районе Шхемских ворот, был задержан "еврейский поселенец" в арабской одежде.
Агентство опубликовало видео, на котором можно увидеть юношу в традиционной арабской женской одежде. Юноша сидит на ступеньках со связанными руками.
Он был передан сотрудникам израильской полиции.
#شاهد| حراس المسجد الأقصى يحبطون محاولة مستوطنة متنكرة بلباس إسلامي اقتحام الأقصى من منطقة باب المجلس، قبل قليل. pic.twitter.com/IQ6oyjnZ5f— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 20, 2022
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