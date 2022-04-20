Палестинские СМИ: у входа на Храмовую гору задержан еврей переодетый арабской девушкой

Палестинское информационное агентство "Шехаб" сообщило, что у входа на Храмовую гору, в районе Шхемских ворот, был задержан "еврейский поселенец" в арабской одежде.

Агентство опубликовало видео, на котором можно увидеть юношу в традиционной арабской женской одежде. Юноша сидит на ступеньках со связанными руками.

Он был передан сотрудникам израильской полиции.