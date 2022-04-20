Более 220 тысяч израильтян провели день в национальных парках и заповедниках

Управление природы и парков сообщило, что в среду, 20 апреля, в национальных парках и заповедниках побывали более 220 тысяч израильтян.

Наибольшей популярностью пользовались парк Кейсарии, Эйн-Геди, парк Яркон и комплекс Тель-Афек на его территории, Эйнот Цуким, Мигдаль Цедек, Национальный парк Аполлония (Арсуф), Бейт-Гуврин, заповедник Эйн Афек, заповедник ручья Аюн.

На ночных стоянках в парке Масада, национального парка Мамшит, Ашкелона и Бесор провели ночь более 7 тысяч путешественников.