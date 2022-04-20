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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 17:14

Водитель автобуса задержан после того, как попытался выдать ущерб от аварии за ущерб от "каменной атаки"

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Водитель автобуса задержан после того, как попытался выдать ущерб от аварии за ущерб от "каменной атаки"

Полицией задержан по подозрению в мошенничестве 48-летний житель Кафр-Касем, работающий в компании общественного транспорта в Иерусалиме.

Водитель автобуса, приехав в отделение полиции, заявил, что его автобус получил повреждения в результате "каменной атаки". Но уже на начальном этапе расследования возникло подозрение, что повреждения автобус получил в результате дорожной аварии, произошедшей по вине самого водителя, и не имеющей отношения к ситуации в области безопасности в столице.

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