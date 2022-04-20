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NEWSru.co.il :: В Израиле20 апреля 2022 г., 05:24

Прогноз погоды на 20 апреля: понижение температуры, местами моросящие дожди

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Прогноз погоды на 20 апреля: понижение температуры, местами моросящие дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 20 апреля, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. На севере и в центре возможны моросящие дожди. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 16-20, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 19-27, в Беэр-Шеве – 13-22, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 20-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-19, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-24, на Голанских высотах – 11-21.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 80-130 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг – солнечно, небольшое повышение температуры. В пятницу ожидается значительное повышение температуры, переменная облачность. В субботу будет тепло и облачно.

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