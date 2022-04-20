Переговоры о создании альтернативного правительства: Бени Ганц встретился с Идит Сильман

Министр обороны Бени Ганц встретился в своей канцелярии с депутатом Кнессета Идит Сильман. Первую информацию об этой встрече опубликовал портал Walla.

Согласно опубликованной информации, инициатива этой встречи принадлежала Идит Сильман. Несмотря на то что во время праздничной недели не принято проводить политические встречи, экс-глава коалиции настаивала на встрече с Бени Ганцем.

Политические источники отмечают, что в ходе встречи обсуждалась перспективы создания альтернативного правительства в действующем Кнессета, а также вопрос реализации договоренности по вопросу о поселке Эвьятар.