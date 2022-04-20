Система раннего предупреждения о ракетном обстреле сработала в Сдероте и на границе с Газой

В среду, 20 апреля, в 22:34 в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители Сдерота слышали не менее трех взрывов.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что осколки ракеты или противоракеты системы "Железный купол" упали во дворе жилого дома.

Нет информации о пострадавших или причиненном материальном ущербе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военные специалисты проверяют причины срабатывания системы раннего предупреждения.