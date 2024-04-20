Разрешено к публикации: в ДТП на шоссе 1 погиб волонтер полиции Денис Шевцов

Полиция Израиля разрешила к публикации имя волонтера полиции, погибшего в ДТП на шоссе номер 1 в пятницу, 19 апреля, во время работы по освобождению дорожного полотна от помех, оставленных протестующими.

47-летний прапорщик Денис Шевцов из Бат-Яма, репатриировавшийся в Израиль из Украины в 2001 году, являлся волонтером полиции с 2019 года. После него остались вдова и двое детей.

Вместе с Шевцовым погиб работник компании "Нативей а-Йовель" Мухаммад Азам. За рулем джипа, убившего Шевцова и Азама, находился 23-летний офицер ЦАХАЛа в звании капитана.