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Израиль

Разрешено к публикации: в ДТП на шоссе 1 погиб волонтер полиции Денис Шевцов

время публикации: 20 апреля 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 21:25
волонтер полиции Денис Шевцов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля разрешила к публикации имя волонтера полиции, погибшего в ДТП на шоссе номер 1 в пятницу, 19 апреля, во время работы по освобождению дорожного полотна от помех, оставленных протестующими.

47-летний прапорщик Денис Шевцов из Бат-Яма, репатриировавшийся в Израиль из Украины в 2001 году, являлся волонтером полиции с 2019 года. После него остались вдова и двое детей.

Вместе с Шевцовым погиб работник компании "Нативей а-Йовель" Мухаммад Азам. За рулем джипа, убившего Шевцова и Азама, находился 23-летний офицер ЦАХАЛа в звании капитана.

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