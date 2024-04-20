По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий.

В результате ДТП погибли семь человек, шестеро получили тяжелые травмы.

В больницах находятся более десяти человек, так как после аварий туда были доставлены пострадавшие не только в тяжелом, но также в среднем и легком состоянии.