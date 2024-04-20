x
20 апреля 2024
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2024
|
20 апреля 2024
|
последняя новость: 09:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Маген Давид Адом": в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий

время публикации: 20 апреля 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 09:52
"Маген Давид Адом": в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий
Пресс-служба МАДА

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий.

В результате ДТП погибли семь человек, шестеро получили тяжелые травмы.

В больницах находятся более десяти человек, так как после аварий туда были доставлены пострадавшие не только в тяжелом, но также в среднем и легком состоянии.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024

ДТП в Нижней Галилее, мужчина тяжело травмирован
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024

ДТП на 6-й трассе: перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024

ДТП на 6-й трассе, погиб мотоциклист