"Маген Давид Адом": в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий
время публикации: 20 апреля 2024 г., 09:30 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 09:52
По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в эти выходные на дорогах страны произошли 26 аварий.
В результате ДТП погибли семь человек, шестеро получили тяжелые травмы.
В больницах находятся более десяти человек, так как после аварий туда были доставлены пострадавшие не только в тяжелом, но также в среднем и легком состоянии.
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