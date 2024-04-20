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Израиль

Тревога в Западной Галилее: возможно, ракетный обстрел

время публикации: 20 апреля 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 18:13
Тревога в Западной Галилее: возможно, ракетный обстрел
Фото NEWSru.co.il

Сигналы тревоги были слышны в населенных пунктов Западной Галилеи – поселках Шломи и Мецуба.

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