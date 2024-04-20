Израиль Тревога в Западной Галилее: возможно, ракетный обстрел время публикации: 20 апреля 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 18:13 Фото NEWSru.co.il Сигналы тревоги были слышны в населенных пунктов Западной Галилеи – поселках Шломи и Мецуба. Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024 197-й день войны в Израиле. Хронология событий // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024 Тревога на севере из-за вторжения вражеского БПЛА в воздушное пространство Израиля // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2024 Тревога из-за вторжения вражеского беспилотника в воздушное пространство Израиля