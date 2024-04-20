Силы ЦАХАЛа вновь атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Кроме того, был уничтожен террорист, замеченный в момент проникновения на один из военных объектов "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб.

ВВС ЦАХАЛа атаковали здание, куда он вошел. Также ВВС атаковали террориста, находившегося на территории военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Кафр Кила.