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Израиль

Силы ЦАХАЛа вновь атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 20 апреля 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 16:59
Силы ЦАХАЛа вновь атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа атаковали террористические объекты "Хизбаллы" на юге Ливана. Кроме того, был уничтожен террорист, замеченный в момент проникновения на один из военных объектов "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб.

ВВС ЦАХАЛа атаковали здание, куда он вошел. Также ВВС атаковали террориста, находившегося на территории военной инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Кафр Кила.

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