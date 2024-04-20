Бригада "Нахаль" продолжает действовать в центральной части сектора Газы

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центральной части сектора Газы, откуда осуществляя десятки целенаправленных атак на террористов и террористическую инфраструктуру. Бойцы ликвидируют террористов в ближнем бою, а также при содействии ВВС ЦАХАЛа.

В пятницу, 19 апреля, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман и командир 162-й дивизии Ицик Коэн провели оценку ситуации в этом районе.