Бригада "Нахаль" продолжает действовать в центральной части сектора Газы
время публикации: 20 апреля 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 14:05
Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центральной части сектора Газы, откуда осуществляя десятки целенаправленных атак на террористов и террористическую инфраструктуру. Бойцы ликвидируют террористов в ближнем бою, а также при содействии ВВС ЦАХАЛа.
В пятницу, 19 апреля, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман и командир 162-й дивизии Ицик Коэн провели оценку ситуации в этом районе.