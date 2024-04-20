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Израиль

Бригада "Нахаль" продолжает действовать в центральной части сектора Газы

время публикации: 20 апреля 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 14:05
Бригада "Нахаль" продолжает действовать в центральной части сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центральной части сектора Газы, откуда осуществляя десятки целенаправленных атак на террористов и террористическую инфраструктуру. Бойцы ликвидируют террористов в ближнем бою, а также при содействии ВВС ЦАХАЛа.

В пятницу, 19 апреля, командующий Южным военным округом Ярон Финкельман и командир 162-й дивизии Ицик Коэн провели оценку ситуации в этом районе.

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