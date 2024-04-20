ЦАХАЛ: более 40 часов продолжается операция в Нур аш-Шамсе. Видео

Более 40 часов продолжается операция сил ЦАХАЛа, ШАБАКа (общей службы безопасности) и МАГАВа (пограничной полиции) в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема.

В ходе боевых столкновений ликвидированы не менее десяти террористов, восемь подозреваемых в причастности к террору задержаны, обнаружены взрывные устройства и другое оружие, произведены осмотры зданий, используемых террористами.

Также обнаружена и уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств, обнаружено и изъято множество единиц оружия, в том числе пистолеты, М-16 и т.д.

За время проведения операции восемь военнослужащих ЦАХАЛа и боец пограничной полиции получил ранения средней тяжести и легкие, они доставлены в больницы, их близкие проинформированы о случившемся.