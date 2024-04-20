ДТП на 6-й трассе: перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина
время публикации: 20 апреля 2024 г., 07:11 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 07:30
Рано утром 20 апреля на 6-й трассе около развязки Бака-Джат перевернулся и вылетел на обочину автомобиль.
В результате аварии погиб 22-летний мужчина.
Еще три человека (двое молодых мужчин и девушка) получили ранения от средней тяжести до тяжелых.
Пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
С вечера 19 апреля до раннего утра 20 апреля в Израиле было зафиксировано пять смертельных дорожных аварий, в общей сложности погибли шесть человек.
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