ДТП на 6-й трассе: перевернулся автомобиль, погиб молодой мужчина

Рано утром 20 апреля на 6-й трассе около развязки Бака-Джат перевернулся и вылетел на обочину автомобиль.

В результате аварии погиб 22-летний мужчина.

Еще три человека (двое молодых мужчин и девушка) получили ранения от средней тяжести до тяжелых.

Пострадавшие доставлены бригадами скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

С вечера 19 апреля до раннего утра 20 апреля в Израиле было зафиксировано пять смертельных дорожных аварий, в общей сложности погибли шесть человек.