Стрельба в районе Афулы и в Нацерете: двое убитых

Два криминальных инцидента со стрельбой произошли на исходе субботы на севере Израиля – в деревне Сулам недалеко от Афулы и в Нацерете.

В Суламе был застрелен житель Кафр-Каны Субхи Сабиах, отец Хамзы Сабиаха, арестованного месяц назад по подозрению в убийстве Мухаммада Хамзы Дахамше в феврале этого года. Вскоре после этого полицейские обнаружили сожженный автомобиль, на котором скрылись убийцы.

Два часа спустя в Нацерете был застрелен молодой человек. Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт его смерти. Полиция начала расследование.