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Израиль

Стрельба в районе Афулы и в Нацерете: двое убитых

время публикации: 20 апреля 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 22:30
Стрельба в районе Афулы и в Нацерете: двое убитых
Пресс-служба полиции Израиля

Два криминальных инцидента со стрельбой произошли на исходе субботы на севере Израиля – в деревне Сулам недалеко от Афулы и в Нацерете.

В Суламе был застрелен житель Кафр-Каны Субхи Сабиах, отец Хамзы Сабиаха, арестованного месяц назад по подозрению в убийстве Мухаммада Хамзы Дахамше в феврале этого года. Вскоре после этого полицейские обнаружили сожженный автомобиль, на котором скрылись убийцы.

Два часа спустя в Нацерете был застрелен молодой человек. Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт его смерти. Полиция начала расследование.

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