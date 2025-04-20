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Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Хая Берлингер из Алон-Морэ

Иудея и Самария
Полиция
Розыск
время публикации: 20 апреля 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 15:30
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Хая Берлингер из Алон-Морэ
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Хая Берлингер, жительница поселка Алон-Морэ. В последний раз девочку видели в районе поселка Алон-Морэ 20 апреля примерно в 00:30, и после этого от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 150 см, стройное телосложение, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ариэля по телефону 03-7729444.

Израиль
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