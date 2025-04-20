Внимание, розыск: пропала 14-летняя Хая Берлингер из Алон-Морэ

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Хая Берлингер, жительница поселка Алон-Морэ. В последний раз девочку видели в районе поселка Алон-Морэ 20 апреля примерно в 00:30, и после этого от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 150 см, стройное телосложение, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ариэля по телефону 03-7729444.