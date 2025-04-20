Депутаты от "Ликуда" по своему пожелали Беннету здоровья

Депутаты от партии "Ликуд" по-разному отреагировали на сообщение о госпитализации бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

Депутат Тали Готлиб написала: "Нафтали Беннет, наше тело – это только машина. Болезни, слабости и физические сложности только кристаллизуют осознание человеком пропорций и формируют его ценности, а также будущие действия. Я желаю тебе крепкого здоровья и надеюсь, что это напоминание приведет тебя к пониманию пропорций, а также к осознанию того, что каждый день может стать тем, когда тебе придется держать ответ перед Всевышним. Надеюсь, что по этому случаю ты откажешься от стиля своих лживых обязательств, и вспомнишь, что прибегнув к обычному мошенничеству ты использовал голоса правых и религиозных избирателей, чтобы сформировать союз с "Мусульманскими братьями". Мы не забыли".

Депутат Кнессета Ошер Шкалим написал: "Желаю крепкого здоровья бывшему главе правительства шести мандатов. Я спрашиваю себя: как человек, который в 53 года сваливается на тренировке, будет управлять войной одновременно на семь фронтов. Было бы правильно, если бы Беннет по собственной инициативе опубликовал бы свои медицинские данные. Будь здоров".

Депутат Дан Илуз пожелал Беннету скорейшего выздоровления. "Нельзя забывать, что даже когда есть разочарования, а справедливо разочарованных немало – и даже когда есть глубокие ценностные разногласия, общественная дискуссия должна оставаться конструктивной. Нас должна направлять любовь евреев друг к другу, а не ненависть к политическим противникам", – отметил он.