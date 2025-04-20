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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован один из командиров 4400-го подразделения "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 20 апреля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 16:55
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован один из командиров 4400-го подразделения "Хизбаллы"
Ayal Margolin/Flash90

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге Ливана заместителя командира 4400-го подразделения "Хизбаллы" Хусейна Али Насера. Его автомобиль вместе с ним был уничтожен в результате авиаудара.

4400-е подразделение "Хизбаллы" занимается контрабандой оружия в Ливан (в том числе через аэропорт Бейрута), взаимодействуя с иранскими военными и чиновниками, отмечает ЦАХАЛ.

Хусейн Али Насер, по данным израильской разведки, контактировал с сотрудниками аэропорта "Рафик Харири" в Бейруте, которые тайно работают на "Хизбаллу" и помогают в осуществлении контрабанды. Кроме того, он руководил сделками по покупке оружия у контрабандистов на границе Сирии и Ливана.

ЦАХАЛ напоминает, что ранее в Ливане были ликвидированы многие руководители 4400-го подразделения "Хизбаллы" – в частности, его командир Мухаммад Джафар Касир и его заместитель Али Хассан Гариб.

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