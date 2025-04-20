Вторник будет в Израиле самым жарким днем с начала года

Вторник на этой неделе, 22 апреля, будет самым жарким днем в Израиле с начала 2025 года, предупреждает метеослужба. Хотя этот будет далеко не первый шарав с января.

Температура в Иерусалиме поднимется 22 апреля до 35 градусов, в Тель-Авиве – до 38, в Хайфе – до 37, в Беэр-Шеве – до 40, в Эйлате – до 36. Жарче всего будет в Иорданской долине, где температура будет выше 40 градусов.

В среду, 23 апреля, жара спадет, но температура все еще будет значительно выше среднесезонной. В конце недели будет нежарко.

Высокая вероятность пожаров

В условиях жаркой и сухой погоды пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы 22023 апреля будут находиться в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем 22 апреля на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.