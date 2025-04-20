Суд разрешил Биньямину Нетаниягу на час сократить дачу показаний

Суд удовлетворил просьбу главы правительства Биньямина Нетаниягу сократить дачу его показаний в понедельник, 21 апреля, на час, завершив выступление премьера не в 17:00, как было назначено ранее, а в 16:00.

Причиной сокращения допроса Нетаниягу в суде названа необходимость присутствовать на государственной церемонии в память о борцах организации "Эцель", которая состоится в понедельник вечером.