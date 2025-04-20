Породистую собаку украли, чтобы вымогать деньги у ее владельцев

Сотрудники полиции Сдерота раскрыли дело о вымогательстве с угрозами: двое жителей юга страны арестованы по подозрению в краже собаки и вымогательстве выкупа за нее у ее владельцев. По сообщению полиции, собака по кличке Луна, которую похитители угрожали убить, если не получат выкуп, возвращена в семью живой и здоровой.

На прошлой неделе в полицию Сдерота поступило сообщение о краже собаки породы питбуль: речь идет о породистой собаке стоимостью в десятки тысяч шекелей. Владелец собаки сообщил, что похитители связались с ним и угрожали, что если он в ближайшее время не переведет 10 тысяч шекелей выкупа, Луну убьют.

Полиция быстро установила личности подозреваемых, ими оказались 19-летний житель Бейт а-Шикмы и 17-летний житель Офакима. Уже через час после подачи заявления оба подозреваемых были задержаны, а собака возвращена владельцу.

Похитители были доставлены в мировой суд Ашкелона, полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.