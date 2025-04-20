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Израиль

Породистую собаку украли, чтобы вымогать деньги у ее владельцев

Полиция
Животные
время публикации: 20 апреля 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 14:42
Породистую собаку украли, чтобы вымогать деньги у ее владельцев
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Сдерота раскрыли дело о вымогательстве с угрозами: двое жителей юга страны арестованы по подозрению в краже собаки и вымогательстве выкупа за нее у ее владельцев. По сообщению полиции, собака по кличке Луна, которую похитители угрожали убить, если не получат выкуп, возвращена в семью живой и здоровой.

На прошлой неделе в полицию Сдерота поступило сообщение о краже собаки породы питбуль: речь идет о породистой собаке стоимостью в десятки тысяч шекелей. Владелец собаки сообщил, что похитители связались с ним и угрожали, что если он в ближайшее время не переведет 10 тысяч шекелей выкупа, Луну убьют.

Полиция быстро установила личности подозреваемых, ими оказались 19-летний житель Бейт а-Шикмы и 17-летний житель Офакима. Уже через час после подачи заявления оба подозреваемых были задержаны, а собака возвращена владельцу.

Похитители были доставлены в мировой суд Ашкелона, полиция будет просить продлить срок их содержания под стражей.

Израиль
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