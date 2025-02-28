Полиция вернула собаку, украденную жителем Маджд аль-Крума, который требовал выкуп

Полиция сообщает, что 24 февраля в ходе обыска в одном из домов в арабской деревне Маджд аль-Крум в Галилее, где проживал 26-летний подозреваемый в незаконном обороте оружия и наркотиков, была найдена собака породы ши-тцу.

Выяснилось, что собака была украдена в Нагарии, причем вскоре владелице позвонил незнакомый мужчина и предложил вернуть собаку за выкуп.

Найденную собаку по кличке Коко вернули законной владелице.

Подозреваемый задержан, его арест продлен судом до 2 марта.