В Бней-Браке пройдут похороны раввина Мазуза, будет частично перекрыта 4-я трасса

Сегодня около полудня в Бней-Браке будут проходить похороны раввина Меира Мазуза – одного из лидеров ультраортодоксальной сефардской общины и глава иешивы "Кисе Рахамим". Он умер 19 апреля в возрасте 80 лет.

В связи с похоронами раввина Мазуза, который считался одним из важнейших духовных лидеров выходцев из Туниса, будут перекрыты многие улицы в Бней-Браке, а также будет частично перекрыта 4-я трасса.

Полиция просит водителей избегать поездок в Бней-Брак и через Бней-Брак в это время. Рекомендуется использовать приложение Waze для выбора оптимального маршрута движения.