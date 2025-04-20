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Израиль

В Бней-Браке пройдут похороны раввина Мазуза, будет частично перекрыта 4-я трасса

Полиция
Бней-Брак
время публикации: 20 апреля 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 07:37
В Бней-Браке пройдут похороны раввина Мазуза, будет частично перекрыта 4-я трасса
Пресс-служба полиции Израиля

Сегодня около полудня в Бней-Браке будут проходить похороны раввина Меира Мазуза – одного из лидеров ультраортодоксальной сефардской общины и глава иешивы "Кисе Рахамим". Он умер 19 апреля в возрасте 80 лет.

В связи с похоронами раввина Мазуза, который считался одним из важнейших духовных лидеров выходцев из Туниса, будут перекрыты многие улицы в Бней-Браке, а также будет частично перекрыта 4-я трасса.

Полиция просит водителей избегать поездок в Бней-Брак и через Бней-Брак в это время. Рекомендуется использовать приложение Waze для выбора оптимального маршрута движения.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2025

Умер раввин Меир Мазуз, один из лидеров ультраортодоксальной сефардской общины