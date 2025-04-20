Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 20 апреля, температура немного понизится, но будет немного выше среднесезонной в горных районах. Переменная облачность. Местами туман в утренние часы.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 14-28, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-22, в Ариэле – 15-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-29, на Голанских высотах – 14-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В среду жара немного спадет.