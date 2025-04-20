В районе Шуафата тяжело ранен мужчина
время публикации: 20 апреля 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 05:23
Около полуночи в районе Шуафата, на севере Иерусалима, в результате вооруженного нападения был ранен мужчина, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". МАДА сообщает о ранении мужчины примерно 40 лет, полиция – примерно 20 лет.
Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Начато расследование.
В сообщении полиции отмечается, что речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).