В районе Шуафата тяжело ранен мужчина

Около полуночи в районе Шуафата, на севере Иерусалима, в результате вооруженного нападения был ранен мужчина, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". МАДА сообщает о ранении мужчины примерно 40 лет, полиция – примерно 20 лет.

Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Начато расследование.

В сообщении полиции отмечается, что речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).