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Израиль

В районе Шуафата тяжело ранен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Иерусалим
время публикации: 20 апреля 2025 г., 00:19 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 05:23
В районе Шуафата тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Около полуночи в районе Шуафата, на севере Иерусалима, в результате вооруженного нападения был ранен мужчина, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". МАДА сообщает о ранении мужчины примерно 40 лет, полиция – примерно 20 лет.

Раненый доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Начато расследование.

В сообщении полиции отмечается, что речь идет о криминальном инциденте (не о теракте).

Израиль
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