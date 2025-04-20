Сообщения о стрельбе возле поселка Хомеш, террорист ликвидирован

Около 19:30 поступили первые сообщения о теракте c применением огнестрельного оружия возле поселка Хомеш в Самарии.

Сообщается, что стрелявший ликвидирован.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что возле КПП "Хомеш" террорист открыл стрельбу в сторону израильских военных и был ликвидирован ответным огнем.

В ходе этого инцидента никто из военнослужащих не пострадал.