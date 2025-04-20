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Израиль

Сообщения о стрельбе возле поселка Хомеш, террорист ликвидирован

Иудея и Самария
время публикации: 20 апреля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 19:49
Сообщения о стрельбе возле поселка Хомеш, террорист ликвидирован
Flash90

Около 19:30 поступили первые сообщения о теракте c применением огнестрельного оружия возле поселка Хомеш в Самарии.

Сообщается, что стрелявший ликвидирован.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что возле КПП "Хомеш" террорист открыл стрельбу в сторону израильских военных и был ликвидирован ответным огнем.

В ходе этого инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Израиль
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