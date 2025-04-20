В двух ДТП, на севере и на юге страны, тяжело травмированы двое водителей

На севере, недалеко от водохранилища Цальмон, водитель не справился с управлением мотовездеходом, и он перевернулся. На юге, в районе Сегев Шалом, перевернулся автомобиль.

Водитель мотовездехода (мужчина примерно 45 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Пория".

На юге – 21-летний водитель был доставлен сначала в медпункт в поселке Сегев Шалом, из которого на "скорой" он был переправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства обеих аварий.