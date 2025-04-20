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Израиль

В двух ДТП, на севере и на юге страны, тяжело травмированы двое водителей

ДТП
время публикации: 20 апреля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 19:35
В двух ДТП, на севере и на юге страны, тяжело травмированы двое водителей
Пресс-служба МАДА

На севере, недалеко от водохранилища Цальмон, водитель не справился с управлением мотовездеходом, и он перевернулся. На юге, в районе Сегев Шалом, перевернулся автомобиль.

Водитель мотовездехода (мужчина примерно 45 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Пория".

На юге – 21-летний водитель был доставлен сначала в медпункт в поселке Сегев Шалом, из которого на "скорой" он был переправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства обеих аварий.

Израиль
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