В двух ДТП, на севере и на юге страны, тяжело травмированы двое водителей
время публикации: 20 апреля 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 19:35
На севере, недалеко от водохранилища Цальмон, водитель не справился с управлением мотовездеходом, и он перевернулся. На юге, в районе Сегев Шалом, перевернулся автомобиль.
Водитель мотовездехода (мужчина примерно 45 лет) в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Пория".
На юге – 21-летний водитель был доставлен сначала в медпункт в поселке Сегев Шалом, из которого на "скорой" он был переправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства обеих аварий.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025