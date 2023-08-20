Опубликована видеозапись ликвидации хамасовского БПЛА над Газой

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано, как ракета системы "Железный купол" сбивает беспилотный самолет над сектором Газы.

Утром 20 августа 2023 года на территории районного совета Эшколь система "Железный купол" среагировала на приближение БПЛА. Беспилотник, запущенный боевиками ХАМАСа из района Рафаха, был сбит.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет: "Был замечен беспилотный летательный аппарат, летевший над сектором Газы в направлении израильской границы. БПЛА не пересекал границу, с момента взлета системы ВВС его "вели". Силы ПВО успешно перехватили БПЛА с помощью системы "Железный купол". Он не представлял угрозы для жителей районов, граничащих с Газой, поэтому система оповещения не активизировалась".

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Источники в Газе сообщают, что беспилотник был сбит к западу от Рафаха. При этом местные жители утверждают, что слышали несколько взрывов.

Видео пресс-службы ЦАХАЛа

adv_14 incontent_2