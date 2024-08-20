Мать похищенного: "Глава "Мосада" сказал, что при нынешнем правительстве сделки не будет"

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного палестинскими террористами и удерживаемого в секторе Газы, выступила перед гражданской комиссией по расследованию событий 7 октября и процитировала высказывание руководителя "Мосада" Давида Барнеа, выразившего крайне скептичное отношение о возможности заключения сделки по освобождению заложников при нынешнем правительстве. Канцелярия главы правительства опровергает, что подобное заявление когда-либо было сделано.

"Я хотела бы сообщить комиссии, что когда я встречалась с главой "Мосада" Деди Барнеа и получила от него индикацию об этапах переговоров, которые избрало государство Израиль по рекомендации главы правительства, в конце беседы мне было сказано, цитирую главу "Мосада" Деди Барнеа: "Эйнав, дорогая. К сожалению, в нынешней политической констелляции (совокупности аспектов, – прим. ред.) заключение сделки по освобождению заложников не возможно", – заявила Эйнав Ценгаукер перед комиссией.

На вопрос, когда именно ей было это сказано, она затруднилась ответить точно, предположив, что Давид Барнеа сделал вышеприведенное высказывание примерно в мае. Она подчеркнула, что Барнеа сказал ей это во время личной беседы без посторонних свидетелей, но в этот момент в комнате находилась девушка по имени Ротем, руководительница канцелярии Давида Барнеа.

По словам Ценгаукер, Ротем составляла протокол встречи, однако мать похищенного полагает, что протокол засекречен, и едва ли будет опубликован для общественности в ближайшее время, если когда-либо он будет опубликован. Эйнав Ценгакуер повторила: "Глава "Мосада" Деди Барнеа, глядя мне в глаза, сказал: "Эйнав, дорогая. К сожалению, в нынешней политической констелляции сделка по освобождению заложников невозможна".

После публикации показаний Эйнав Ценгаукер канцелярия главы правительства от имени руководителя "Мосада" Давида Барнеа опубликовала официальное опровержение ее слов. "Слова, приписываемые главе "Мосада", вообще не были сказаны. На встрече с Эйнав Ценгаукер глава "Мосада" не упоминал какую-либо политическую констелляцию в связи с переговорами о сделке, как она утверждает. Руководитель "Мосада" продолжает работать с целью заключения сделки по освобождению всех заложников как можно скорее", – сказано в официальном сообщении канцелярии главы правительства.