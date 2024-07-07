x
07 июля 2024
|
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2024
|
07 июля 2024
|
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тысячи людей на демонстрации в Тель-Авиве и мать похищенного в клетке над толпой

время публикации: 07 июля 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 22:35
Тысячи людей на демонстрации в Тель-Авиве и мать похищенного в клетке над толпой
Itai Ron/Flash90

Тысячи людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в рамках "Дня помех" в Тель-Авиве. Демонстранты требовали от правительства немедленной сделки с ХАМАСом, которая позволит вернуть похищенных домой и проведению досрочных выборов.

Эйнав Ценгаукер, мать Матана, находящегося в плену ХАМАСа девять месяцев, была поднята в "клетке заложников" над толпой демонстрантов. Она обвинила премьер-министра Беньямина Нетаниягу в попытке сорвать сделку. "Нетаниягу, отринь в сторону личные и политические интересы, и верни домой тех, кого ты бросил на произвол судьбы", – сказала она.

Это обращение к премьер-министру прозвучало вскоре после того, как канцелярия главы правительства распространила заявление, в котором перечислены четыре принципа, на сохранении которых будет настаивать Нетаниягу при обсуждении сделки с ХАМАСом:

1. Сделка позволит Израилю вернуться и продолжать боевые действия до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны;

2. Будут созданы условия, при которых у ХАМАСа не будет возможности контрабанды оружия из Египта;

3. Будет невозможным возвращение тысяч вооруженных террористов на север сектора Газы;

4. В сделку будет включено максимальное количество живых заложников.

В сообщении пресс-службы также говорится, что Нетаниягу уверен: "Условия сделки, предложенные Израилем и поддержанные президентом Байденом, позволят Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны".

Акции протеста в рамках "Дня помех" проходили в десятках других городов Израиля. В Иерусалиме демонстранты разделились на несколько групп и пытаются найти способы прорваться через полицейские заграждения возле дома семьи Нетаниягу на улице Аза.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

Акция за возвращение заложников: десятки тысяч участников призывают к немедленной сделке
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

Антиправительственная демонстрация сосредоточится на возвращении заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2024

Спасение заложников – ключ к будущему страны. Интервью с дядей Альмога Меира-Джана