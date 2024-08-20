Задержан еще один подозреваемый в нападении на бедуинок в поселке Гиват-Ронен

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании еще одного подозреваемого в нападении на жительниц Рахата в поселке Гиват-Ронен в Самарии. Срок его содержания под стражей продлен мировым судом в Иерусалиме до 23 августа.

В общей сложности по этому делу задержаны уже пятеро подозреваемых в нападении и поджоге на почве национальной вражды.

Расследование продолжается.

Напомним, в пятницу, 9 августа, в поселке Гиват-Ронен было совершено нападение на автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились жительницы бедуинского города Рахат. В сообщении полиции говорилось, что автомобиль с жительницами Рахата заехал в Гиват-Ронен случайно: женщины направлялись в Шхем. В автомобиле находились четыре женщины и одна маленькая девочка. Группа местных жителей забросала машину камнями, находившимся в автомобиле угрожали оружием, а потом машина была подожжена нападавшими. Две пассажирки были травмированы.