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Израиль

Задержан еще один подозреваемый в нападении на бедуинок в поселке Гиват-Ронен

время публикации: 20 августа 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 15:58
Задержан еще один подозреваемый в нападении на бедуинок в поселке Гиват-Ронен
Flash90. Фото: А.Гарабли

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании еще одного подозреваемого в нападении на жительниц Рахата в поселке Гиват-Ронен в Самарии. Срок его содержания под стражей продлен мировым судом в Иерусалиме до 23 августа.

В общей сложности по этому делу задержаны уже пятеро подозреваемых в нападении и поджоге на почве национальной вражды.

Расследование продолжается.

Напомним, в пятницу, 9 августа, в поселке Гиват-Ронен было совершено нападение на автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились жительницы бедуинского города Рахат. В сообщении полиции говорилось, что автомобиль с жительницами Рахата заехал в Гиват-Ронен случайно: женщины направлялись в Шхем. В автомобиле находились четыре женщины и одна маленькая девочка. Группа местных жителей забросала машину камнями, находившимся в автомобиле угрожали оружием, а потом машина была подожжена нападавшими. Две пассажирки были травмированы.

Израиль
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