Изменения в движении поездов после ЧП на железнодорожной станции в Хадере

На железнодорожной станции Хадера-Запад человек вышел на железнодорожные пути, вопреки правилам безопасности, и был сбит поездом.

На месте происшествия работают бригады "Маген Давид Адом" и полиция.

Из-за этого происшествия произошли изменения в движении поездов в районе Хадеры и на линии Хайфа-Тель-Авив.

Днем ранее при аналогичных обстоятельствах был сбит человек на железнодорожной станции Атлит.