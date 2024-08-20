Изменения в движении поездов после ЧП на железнодорожной станции в Хадере
время публикации: 20 августа 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 22:22
На железнодорожной станции Хадера-Запад человек вышел на железнодорожные пути, вопреки правилам безопасности, и был сбит поездом.
На месте происшествия работают бригады "Маген Давид Адом" и полиция.
Из-за этого происшествия произошли изменения в движении поездов в районе Хадеры и на линии Хайфа-Тель-Авив.
Днем ранее при аналогичных обстоятельствах был сбит человек на железнодорожной станции Атлит.
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