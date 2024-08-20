Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Невозможно вернуть всех похищенных в ходе спасательных операций"

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для прессы, которое было посвящено операции, в ходе которой были обнаружены и возвращены в Израиль тела шести заложников: Авраама Мундера, Йорама Мецгера, Надава Попплвелла, Александра Данцига, Ягева Бухштаба, Хаима Пери. "Сегодня нам удалось доставить в Израиль шестерых похищенных, но для них это было слишком поздно", – сказал он.

"Жителям Нир Оз принадлежит эта фраза: живым – помочь вернуться к жизни, мертвых – похоронить. Мы полны решимости вернуть похищенных домой – живых для реабилитации, погибших – для захоронения. Мы круглосуточно работаем над созданием условий для того, чтобы это стало реальностью".

Хагари подчеркнул в своей речи, что нельзя ожидать, что оставшиеся 109 похищенных могут быть возвращены в ходе военной операции. "Понятна обеспокоенность по поводу 109 похищенных, остающихся в плену ХАМАСа. Но их всех невозможно вернуть в ходе спасательной операции", – сказал он.

На вопрос журналиста 11-го телеканала о том, известно ли, как погибли, заложники, тела которых сегодня были доставлены в Израиль, Хагари сказал, что ЦАХАЛ проводит расследование, с результатами которого будут сначала ознакомлены семьи похищенных, а затем будут опубликованы. Отметим, что многие израильские СМИ написали, что заложники, скорее всего погибли, в результате действий израильской армии в этом районе в марте.