Еще два кибуца отказались сотрудничать с Мири Регев при подготовке церемонии в память о 7 октября

После того, как представителей Мири Регев выгнали из кибуца Нирим, еще два кибуца, заявили, что они отказываются сотрудничать с государственной службой церемоний при подготовке мероприятия, посвященного памяти погибших 7 октября.

По информации новостной службы "Кешет", кибуцы Беэри и Нахаль Оз заявили, что не позволят снимать на своей территории торжественную церемонию, которую затем планируется показать по телевидению.

Комментируя эти сообщения, из государственной службы церемоний сообщили, что подготовка мероприятия находится на начальном этапе и пока служба не обращалась ни в один из населенных пунктов с просьбой о сотрудничестве.

Отметим, что жители населенных пунктов на границе с Газой в один голос заявляют, что вместо проведения церемонии памяти правительство должно создать государственную комиссия для расследования обстоятельств, которые привели к трагедии 7 октября.

В воскресенье, 18 августа, на заседании правительства министр транспорта Мири Регев была назначена ответственной за проведение государственной церемонии памяти. Тогда же стало известно, что церемония будет отснята заранее без зрителей и затем показана по телевидению.