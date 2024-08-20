Начальник Генштаба посетил сектор Газы и встретился с военнослужащими

Во вторник, 20 августа, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви совершил поездку по сектору Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что Герци А-Леви в этой поездке сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, командир дивизии Газа бригадный генерал Ави Розенфельд, командиры и офицеры, а также бойцы батальона "Нецах Йегуда".

"Мы полны решимости сражаться с ХАМАСом, вернуть всех похищенных и доставить всех погибших для захоронения в Израиле", – заявил начальник Генштаба.