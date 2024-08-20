x
20 августа 2024
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 августа 2024
|
20 августа 2024
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба посетил сектор Газы и встретился с военнослужащими

время публикации: 20 августа 2024 г., 20:02 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 20:02
Начальник Генштаба посетил сектор Газы и встретился с военнослужащими
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 20 августа, начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви совершил поездку по сектору Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что Герци А-Леви в этой поездке сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, командир дивизии Газа бригадный генерал Ави Розенфельд, командиры и офицеры, а также бойцы батальона "Нецах Йегуда".

"Мы полны решимости сражаться с ХАМАСом, вернуть всех похищенных и доставить всех погибших для захоронения в Израиле", – заявил начальник Генштаба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2024

319-й день войны в Израиле: зачистка "гуманитарной зоны" в Газе от террористов. Хронология событий