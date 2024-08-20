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Израиль

ЦАХАЛ: около 40 ракет были запущены из Ливана в сторону поселков Фасута и Шомера

время публикации: 20 августа 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 21:35
ЦАХАЛ: около 40 ракет были запущены из Ливана в сторону поселков Фассута и Шомера
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с 19:38 до 20:12 с территории Ливана в сторону израильских населенных пунктов Штула, Фасута, Шомера было запущено около 40 ракет. Ракеты упали на незастроенной местности.

С 19:14 до 19:32 несколько беспилотных аппаратов "Хизбаллы" проникли в воздушное пространство Израиля, часть из них были успешны перехвачены силами ПВО, остальные упали на Голанских высотах.

Самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли удар нескольким строениям в районе Аль-Матмура, в одном из них в момент авиаудара находились боевики "Хизбаллы".

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