ЦАХАЛ: на юге и в центре сектора Газы ликвидированы десятки террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. За последние сутки ими были ликвидированы несколько террористов, разрушена террористическая инфраструктура, обнаружено оружие боевиков.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в Рафиахе, на юге сектора. В ходе боестолкновений и в результате авиаударов в районе Таль ас-Султан были ликвидированы около 40 террористов. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили оружие в здании, по которому был нанесен удар.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За последние сутки бойцами 16-й бригады были ликвидированы двое террористов, вышедших из туннеля и пытавшихся заложить мину на пути следования сил ЦАХАЛа.