Опрос для пользователей приложения Newsru.co.il под iOS

Редакция Newsru.co.il обращается к читателям, которые пользуются iOS (iPhone и iPad), с просьбой об участии в опросе и тестировании новой версии нашего мобильного приложения под iOS.

Перед тем, как принять участие в опросе, следует установить приложение Newsru под iOS.

Нам очень важно ваше мнение. Оно поможет улучшить качество приложения и сделать его более удобным для пользователей.