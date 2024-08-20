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20 августа 2024
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последняя новость: 16:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
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Израиль

Опрос для пользователей приложения Newsru.co.il под iOS

время публикации: 20 августа 2024 г., 16:18 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 16:18
Опрос для пользователей приложения Newsru.co.il под iOS
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il обращается к читателям, которые пользуются iOS (iPhone и iPad), с просьбой об участии в опросе и тестировании новой версии нашего мобильного приложения под iOS.

Перед тем, как принять участие в опросе, следует установить приложение Newsru под iOS.

Нам очень важно ваше мнение. Оно поможет улучшить качество приложения и сделать его более удобным для пользователей.

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