Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 августа: операции в Шхеме и в районе Тубаса
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 августа действовали в Шхеме, около Дженина (в Джабе), в Тубасе и около Тубаса (в Тайсире, Тамуне), около Рамаллы (в Кибии), около Бейт-Лехема (в в Аль-Хадэре).
Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 августа.