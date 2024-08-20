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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 августа: операции в Шхеме и в районе Тубаса

время публикации: 20 августа 2024 г., 06:52 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 06:58
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 20 августа: операции в Шхеме и в районе Тубаса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 20 августа действовали в Шхеме, около Дженина (в Джабе), в Тубасе и около Тубаса (в Тайсире, Тамуне), около Рамаллы (в Кибии), около Бейт-Лехема (в в Аль-Хадэре).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 20 августа.

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